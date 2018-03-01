Бонек считает, что Тотти справится с должностью спортивного директора "Ромы"

Бывший форвард "Ромы" Збигнев Бонек выразил уверенность, что Франческо Тотти справится с должностью спортивного директора римского клуба.

"Считаю, что Тотти обладает всеми необходимыми для этой работы качествами. Я бы хотел видеть его в должности спортивного директора. Он умный парень с кучей опыта. Разумеется, необходимо несколько лет для того, чтобы привыкнуть к такой работе. Думаю, после двух-трёх лет для него это уже не будет проблемой" - цитирует Бонека Football Italia.

Напомним, что 41-летний Тотти всю карьеру футболиста провёл в "Роме", повесив бутсы на гвоздь только в прошлом году.

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