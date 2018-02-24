Бонек: "Зелински лучше Де Брюйне"

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Бонек: "Зелински лучше Де Брюйне"

Президент Футбольной федерации Польши Сбигнев Бонек ставит хавбека "Наполи" Петра Зелински выше полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.

"Что касается качества, думаю, Зелински даже превосходит Де Брюйне. Понятно, что это разные футболисты, но они имеют одинаковое влияние на свои команды. Я все еще жду, что Петр полностью расцветет, потому что он может еще много чего показать. Думаю, Зелински станет настоящей суперзвездой" - приводит слова Бонека Football Italia.

В текущем сезоне Зелински сыграл 34 матча, забил 7 голов и отдал два ассиста.

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