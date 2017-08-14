Бони может вернуться в "Суонси"

"Суонси" проявляет интерес к форварду "Манчестер Сити" Вильфриду Бони, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "лебеди" рассчитывают подписать 28-летнего ивуарийца до закрытия летнего трансферного окна.

Стоит отметить, что Бони уже выступал за "Суонси" с 2013 по 2015 год, после чего был куплен "горожанами" за 31 миллион евро.

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