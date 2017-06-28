Бони: "Я хочу показать, что Вильфрид Бони по-прежнему остаётся тем же футболистом"

Теги манчестер ситивильфрид бони

Бони: "Я хочу показать, что Вильфрид Бони по-прежнему остаётся тем же футболистом"

Форвард "Манчестер Сити" Вильфрид Бони заявил, что намерен бороться за место в составе.

"Мне нравится этот клуб, фанаты. Я хочу показать, что Вильфрид Бони по-прежнему остаётся тем же футболистом. Я пережил трудное время, но не стал хуже. Просто у меня была чёрная полоса. Я просто хочу показать "Манчестер Сити", что способен на большее, поэтому мне нужно хорошо подготовиться к началу сезона. Я игрок "Манчестер Сити" и готовлюсь к началу сборов. Клуб решит, сколько футболистов ему необходимо" - приводит слова Бони Sky Sports.

Напомним, что в прошедшем сезоне Бони играл на правах аренды в "Сток Сити".

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