Бонифаци признался, что получил предложение от "Зенита"

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Бонифаци признался, что получил предложение от "Зенита"Защитник "Торино" Кевин Бонифаци подтвердил слухи о том, что им интересуется "Зенит".

"По всей вероятности, я уезжаю из "Торино". Правда, что "Зенит" мне сделал предложение, и я рад, потому что это большой клуб. Мы будем оценивать это предложение, а затем посмотрим, что будет дальше. Роберто Манчини? Нет, никакого контакта с ним не было", - сказал он.

В прошлом сезоне защитник играл в итальянской Серии В за СПАЛ. В 20-ти матчах он отметился тремя голами.

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