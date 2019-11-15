Бонуччи анонсировал разговор с Роналду

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Бонуччи анонсировал разговор с Роналду

Капитан "Ювентуса" Леонардо Бонуччи собирается поговорить с нападающим туринской команды Криштиану Роналду о сложившейся вокруг него ситуации.

Напомним, что тренер "старой синьоры" Маурицио Сарри в двух последних матчах менял португальца по ходу второго тайма. Реакция футболиста на замены была крайне раздражительной. Наставник объяснял свои действия травмой у 34-летнего форварда, однако тот поехал в национальную сборную и в первой же игре оформил хет-трик.

"Криштиану вызван в сборную Португалии, а это значит, что он в порядке - как физически, так и психологически. Впрочем, как и всегда. Когда мы вернёмся в Турин, то поговорим. Впереди ещё много матчей, где нам понадобится Роналду в лучшем его состоянии. Я убеждён, что он хочет помочь "Ювентусу" побеждать", - цитирует Бонуччи Football Italia.

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