Бонуччи анонсировал разговор с Роналду
Капитан "Ювентуса" Леонардо Бонуччи собирается поговорить с нападающим туринской команды Криштиану Роналду о сложившейся вокруг него ситуации.
Напомним, что тренер "старой синьоры" Маурицио Сарри в двух последних матчах менял португальца по ходу второго тайма. Реакция футболиста на замены была крайне раздражительной. Наставник объяснял свои действия травмой у 34-летнего форварда, однако тот поехал в национальную сборную и в первой же игре оформил хет-трик.
"Криштиану вызван в сборную Португалии, а это значит, что он в порядке - как физически, так и психологически. Впрочем, как и всегда. Когда мы вернёмся в Турин, то поговорим. Впереди ещё много матчей, где нам понадобится Роналду в лучшем его состоянии. Я убеждён, что он хочет помочь "Ювентусу" побеждать", - цитирует Бонуччи Football Italia.
Не пропустите: Сантуш: "Кто-то сомневался, что Роналду в порядке?". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сёмин рассказал о планах "Локомотива" на зимнее трансферное окно
-
"Зенит" отказал клубу Бекхэма в трансфере Дриусси
-
Киммих высказался о возможном возвращении Гвардиолы в "Баварию"
-
Сборная Англии провела 1000-й официальный матч
-
Гендиректор "Локомотива" не исключил переход братьев Миранчуков в "Зенит"
-
Дрогба объяснил свой отказ войти в тренерский штаб "Челси"
-
Бонуччи анонсировал разговор с Роналду
-
Анри прокомментировал назначение на пост главного тренера "Монреаль Импакт"
-
Кейн в матче с Косово может побить рекорд сборной Англии 111-летней давности
-
Агент Намли прокомментировал информацию об интересе "Рубина"
-
Луис Адриано женился на своей русской девушке
-
Сантуш: "Кто-то сомневался, что Роналду в порядке?"
-
Главные новости дня: 14 ноября
-
Кейн продвинулся в списке бомбардиров сборной Англии
-
Роналду отметился 55-м хет-триком в карьере
-
1
Отбор Евро-2020: все результаты 14 ноября
-
Еще две сборные добыли путевки на Евро-2020
-
1
Франция одержала победу над Молдовой, Албания сыграла вничью с Андоррой
-
Португалия разгромила Литву, Сербия переиграла Люксембург
-
Англия уничтожила Черногорию, Чехия одолела Косово
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7