Бонуччи, Баджо, Игуаин и другие шокирующие трансферы Серии А

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Бонуччи, Баджо, Игуаин и другие шокирующие трансферы Серии АСовсем недавно футбольный мир шокировала новость о трансфере Леонардо Бонуччи, который сменил туринский "Ювентус" на "Милан". В связи с этим редакция SoccerNews вспоминает еще ряд переходов в клубы Серии А, которые стали настоящей неожиданностью, как для болельщиков, так и для большой футбольной общественности.

Златан Ибрагимович (из "Ювентуса" в "Интер" - 2006; из "Барселоны" в "Милан" - 2010)

Златан Ибрагимович – один из самых одиозных футболистов. К чести шведа, он никогда не клялся в любви какому-то одному клубу,  честно заявляя о том, что он всего лишь дорогой наемник. Но это мало волнует преданных фанатов сначала "Ювентуса", а позже и "Интера", ведь их любимец с улыбкой на лице и без малейшего угрызения совести перебирался в стан злейшего врага. Летом 2006 Ибра, как и многие тогдашние звезды "старой синьоры" покинули Турин из-за коррупционного скандала. Но никто из болельщиков "зебр" не мог подумать, что Златан переберется в расположение "Интера". Команды, которая с давних времен является принципиальным соперником "Ювентуса".

В футболке "Интера" Ибрагимович провел три счастливых года, после чего отправился в "Барселону", а через год снова шокировал всех, вернувшись в город Милан. Правда, на этот раз в клуб с одноименным названием. Все бы ничего, вот только шведский форвард, дабы подружиться с болельщиками "россонери" заявил: "Я не могу говорить плохо об "Интере", потому что я провел фантастическое время в этой команде, но исторически, считаю, "Милан" является более важным клубом". Эта фраза долго обсусоливалась в медиа, а сам Ибрагимович навсегда сделался чужим черно-синей части Милана.

Роберто Баджо (из "Фиорентины" в "Ювентус" – 1995)

Безусловно, Роберто Баджо – один из лучших футболистов планеты начала и середины 90-ых. Всю свою футбольную карьеру нападающий провел на Апеннинах и успел поиграть за многие отечественные клубы, в том числе и большие. Но самый громкий переход состоялся в 1990 году за тогда рекордную сумму из "Фиорентины" в "Ювентус". Во Флоренции Баджо не просто носили на руках, а боготворили. Отыграв пять сезонов за "фиалок" Роберто успел стать настоящей легендой клуба, поэтому отъезд в Турин воспринялся болельщиками, как самое настоящее предательство.

Эрнан Креспо (аренда из "Челси" в "Милан" – 2004)

Эрнан Креспо большую часть своей футбольной карьеры провел в клубах Серии А. Аргентинец всегда пренебрегал чувствами болельщиков, в свою бытность успев сменить сразу пять итальянских клубов. И если переходы из "Пармы" в "Лацио", а потом и в "Интер" устраивали всех вокруг, в том числе и самого Креспо, то поездка на сезон в "Милан" в 2004 году не могла не разозлить людей причастных к "нерадзурри". Впрочем, как оказалось позже, форвард на следующие два сезона был отдан в аренду уже "Интеру", а потом и вовсе перебрался в стан "черно-синих" на постоянной основе. Но справедливости ради, карьера у Креспо пошла на спад, а тот вояж неприятный в "Милан" еще долго ему припоминался.

Джанлуиджи Лентини (из "Торино" в "Милан" – 1992)

Прямо сейчас мало кто помнит игрока по имени Джанлуиджи Лентини. А ведь когда-то в конце 80-ых и начале 90-ых атакующий полузащитник являлся одной из главных звезд чемпионата Италии. В 1992 Лентини сменил родной "Торино" на "Милан", что вызвало бурю негодования в обществе по части не столько предательства, а суммы трансфера, которую заплатил Берлускони тогдашним боссам туринцев. Владелец "россонери" выиграл торги за Лентини у принципиального соперника "Ювентуса", заплатив целых 13 миллионов фунтов – в то время просто неприлично большие деньги, не на шутку взбудоражившие всю футбольную общественность.

Алессандро Неста (из "Лацио" в "Милан" – 2002)

У Алессандро Неста была выдающейся футбольная карьера. Центральный защитник выступал всего за две итальянские команды, но в обеих стал настоящей легендой.  Правда, переход Алессандро в 2002 году из родного "Лацио" в стан "Милана" стал большой неожиданностью и разочарованием для римских тиффози. Неста – воспитанник клуба, капитан и настоящий идол стал жертвой тогдашней политики римлян. Руководство "орлов" после чемпионского сезона стали распродавать своих лидеров с целью побольше заработать. После грандиозной распродажи практически всех звезд боссы немного повременило с продажей Несты, но, как выяснилось, ненадолго.

Габриэль Батистута (из "Фиорентины" в "Рому" – 2000)

Габриэль Батистута многими и сейчас считается лучшим футболистом в истории "Фиорентины". Батигол, переживая свой звездный час во Флоренции, был отмечен благодарными болельщиками, которые даже скинулись нападающему на памятник при жизни. Но все же некоторые флорентийские фанаты по-прежнему не могут простить своему кумиру переход в "Рому". После девяти великолепных сезонов Батистута подался в Рим за трофеями и в первом же сезоне выиграл чемпионство, но это лишь добавило горечи поклонникам "Скуадра Виолы".

Гонсало Игуаин (из "Наполи" в "Ювентус" – 2016)

Данный материал не был бы полноценным без упоминания самого резонансного трансфера в мире футбола годичной давности. После очень удачного для себя сезона Гонсало Игуаин за сумасшедшие 90 миллионов евро перебрался из "Наполи" в "Ювентус". Естественно, горячие неаполитанские болельщики не могли простить Пипито предательство, ведь он был одним из самых обожаемых персон на "Сан-Паоло". Дабы хоть как-нибудь разрядить обстановку аргентинец взялся рассказывать, что причиной его ухода стал исключительно конфликт с президентом Аурелио Де Лаурентисом, но фанатов, вовсю издевавшихся над атрибутикой форварда это уже мало волновало.

Леонардо Бонуччи (из "Ювентуса" в "Милан" – 2017)

Если бы еще несколько месяцев назад кто-нибудь сказал, что следующий сезон Леонардо Бонуччи проведет в "Милане" – его точно сочли бы за сумасшедшего. Но, как оказалось, так тоже бывает и тому есть несколько причин. Во-первых, с недавних пор "россонери" руководят китайские бизнесмены, которые вливают в команду огромные деньги и есть надежда, что в скором времени "Милан" обретет былую славу. Во-вторых, у Бонуччи случился конфликт с главным тренером "старой синьоры" Массимилиано Аллегри из-за которого, собственно, центрбек вынужден был искать другой вариант.

Конечно, уход Леонардо сильно ударил по действующему чемпиону и по их преданным болельщикам. И не только потому, что всегда больно расставаться с одним из лучших защитников современности, но еще и потому, что Бонуччи, как раз из тех, кто всячески клялся в вечной любви к "Ювентусу". Защитник признавался, что с детства болел за туринцев, несмотря на то, что воспитывался в академии "Интера".

Богдан Архипенко

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