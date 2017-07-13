Бонуччи близок к переходу в "Милан"

"Милан" продолжает переговоры о покупке защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччи, сообщает La Stampa.

По сведениям издания, клубы близки к достижению договоренности. Сумма трансфера составит 40 миллионов евро. "Милан" уже согласовал с 30-летним игроком условия личного контракта и готов платить ему шести миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуются "Интер" и "Реал".

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