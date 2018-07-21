Бонуччи близок к уходу из "Милана"

Теги миланпсжлеонардо бонуччи

Бонуччи близок к уходу из "Милана"Ведущий защитник "Милана" Леонардо Бонуччи близок к уходу из своего клуба, информирует Paris United.

По сведениям источника, 31-летний бек уже в ближайшее время может стать игроком ПСЖ. Поспособствовать переезду опытного игрока на "Парк де Пренс" должны изменения, произошедшие в руководстве "россонери".

Напомним,  Неймар хочет, чтобы ПСЖ заменил Кавани аргентинским форвардом. | soccernews.ru

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