Бонуччи дал совет руководству "Милана"

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Бонуччи дал совет руководству "Милана"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи считает, что его команда нуждается в усилении футболистами топ-уровня.

"Наше руководство не нуждается в советах. Но если бы спросили моё мнение, я бы порекомендовал приобрести игроков топ-уровня. Это повышает уровень тренировок, что очень важно" - цитирует Бонуччи Calciomercato.

Напомним, что прошлым летом "Милан" потратил на трансферы более 230 миллионов евро.

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