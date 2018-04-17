Бонуччи: "Для меня выигрыш "Ювентусом" Лиги Чемпионов в текущем сезоне был бы большим ударом"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи рассказал, как бы он воспринял победу туринского "Ювентуса", за который он выступал еще в прошлом сезоне, в Лиге Чемпионов.

"Если бы "Ювентус" выиграл в текущем сезоне Лигу Чемпионов без меня, то лично для меня это был бы очень тяжелый удар", - приводит слова 30-летнего бека "россонери" Marca.

Напомним, игрок "Ювентуса" выбыл до конца сезона. | soccernews.ru