Бонуччи догнал Кьеллини по числу матчей за сборную Италии

Фото твиттер Леонардо Бонуччи

Центральный защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи поучаствовал в игре квалификации ЧМ-2022 между сборными Италии и Северной Ирландии (0:0).

Для 34-летнего футболиста этот поединок стал 114-м в составе "Скуадры Адзурры".

По числу матчей за национальную команду Бонуччи догнал Джорджио Кьеллини. Теперь они делят шестое место в истории итальянской сборной.

В топ-5 рейтинга по данному показателю входят Джанлуиджи Буффон (176), Фабио Каннаваро (136), Паоло Мальдини (126), Даниэле де Росси (117) и Андреа Пирло (116).

Не пропустите: Сборная Португалии проиграла домашний матч квалификации ЧМ впервые за 13 лет. | http://soccernews.ru