Бонуччи догнал Кьеллини по числу матчей за сборную Италии
Центральный защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи поучаствовал в игре квалификации ЧМ-2022 между сборными Италии и Северной Ирландии (0:0).
Для 34-летнего футболиста этот поединок стал 114-м в составе "Скуадры Адзурры".
По числу матчей за национальную команду Бонуччи догнал Джорджио Кьеллини. Теперь они делят шестое место в истории итальянской сборной.
В топ-5 рейтинга по данному показателю входят Джанлуиджи Буффон (176), Фабио Каннаваро (136), Паоло Мальдини (126), Даниэле де Росси (117) и Андреа Пирло (116).
Не пропустите: Сборная Португалии проиграла домашний матч квалификации ЧМ впервые за 13 лет. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Бонуччи догнал Кьеллини по числу матчей за сборную Италии
-
Чорлука огласил причину завершения карьеры
-
Агент Мампасси отрицает наличие договорённости с "Локомотивом"
-
Средняя результативность сборной Англии с Сан-Марино - 6,5 голов за матч
-
Олич назвал главную проблему РПЛ
-
"Вильярреал" продлил контракт с трансферной целью "Барселоны"
-
В "Рубине" отреагировали на слухи о скорой отставке Слуцкого
-
В "Дженоа" через неделю после назначения Шевченко сменился президент клуба
-
Орлов высказался о возможной смене главного тренера в сборной России
-
Саутгейт пошутил по поводу замены Кейна в матче Сан-Марино - Англия
-
Определились 9 потенциальных соперников сборной России в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022
-
Главные новости дня: 15 ноября
-
Манчини прокомментировал не выход Италии на ЧМ-2022
-
Определились 11 участников чемпионата мира-2022
-
Разгромы Англии и Швейцарии, ничья Италии, первое поражение Дании: результаты отбора ЧМ-2022 от 15 ноября
-
1
Италия не сумела обыграть Северную Ирландию
-
1
Англия уничтожила сборную Сан-Марино, забив 10 голов
-
Месси сможет сыграть против Бразилии
-
Три игрока "Барселоны" тренировались несмотря на выходной
-
Карпин рассказал, при каком условии был бы готов возглавить "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17