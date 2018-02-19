Бонуччи доволен последними выступлениями "Милана"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи поделился мнением об игре команды.

"Наконец-то мы стали командой. Результаты говорят сами за себя, во многом это заслуга наставника, который нашел нужные рычаги. Мы крепко стоим на ногах и ставим себе большие цели.

Гаттузо первым приходит на тренировки. Просто невероятно, как ему удается заряжать людей энтузиазмом. Не думаю, что когда-нибудь видел подобного тренера. Теперь мы выходим на поле с целью победить, а не избежать поражения. Все изменилось. Слово "поражение" я не хочу слышать больше никогда в карьере" - приводит слова Бонуччи Football Italia.

Стоит отметить, что "Милан" ни разу не проиграл в этом году.

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