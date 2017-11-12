Бонуччи готов сыграть в ответном матче с Швецией

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи готов принять участие в ответном стыковом матче квалификации ЧМ-2018 против Швеции, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, 30-летний центрбек, которому сломали нос в первом поединке со скандинавами, сможет сыграть в защитной маске.

Напомним, что матч Италия - Швеция состоится в понедельник, 13 ноября, в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: Буффон: "У нас ещё есть 90 минут, чтобы исправить эту непростую ситуацию". | http://soccernews.ru