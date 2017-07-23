Бонуччи и Билья пропустят матч с "КСУ Крайовой"
Два новичка "Милана" - защитник Леонардо Бонуччи и хавбек Лукас Билья - не сыграют в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "КСУ Крайовы".
Как сообщает Football Italia, "россонери" не успели внести вышеупомянутых футболистов в заявку команды.
Напомним, что первый матч между "КСУ Крайовой" и "Миланом" состоится 27 июля в Румынии, а ответный - спустя неделю в Италии.
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