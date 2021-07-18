Бонуччи и Кьеллини потроллили английских фанатов после финала Евро-2020 (фото)

Фото: инстаграм Леонардо Бонуччи/Автор неизвестен

Защитники сборной Италии Леонардо Бонуччи и Джорджио Кьеллини пошутили над английскими фанатами после победы итальянской национальной команды над сборной Англии (1:1, 3-2 по пенальти) в финале Евро-2020.

"Мы все еще едим пасту! А вы?" — написал Бонуччи в своем инстаграме, опубликовав совместную фотографию с Кьеллини.

Дело в том, что в финальном матче британские фанаты исполняли кричалку со словами: "Можете засунуть свою ###### пасту себе в зад".

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