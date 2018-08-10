Бонуччи: "Имея в своих рядах Роналду, мы как минимум не будем начинать матчи с "Реалом" со счёта 0:1"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи высказался о трансфере Криштиану Роналду.

"Стали ли мы сильнее с приходом Роналду? Учитывая предыдущие года, то имея в своих рядах Роналду, мы как минимум не будем начинать матчи с "Реалом" со счёта 0:1! Тренировки с Роналду - мотивация для каждого, он уделяет внимание каждой детали, он всегда сосредоточен, он позволит нам повысить уровень "Ювентуса" - приводит слова Бонуччи Football Italia.

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