Бонуччи из-за травмы пропустит около 20 дней

Защитник "Ювентуса" и сборной Италии Леонардо Бонуччи пропустит около трех недель из-за повреждения. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сам игрок заявил, что не сможет принять участие в матчах со сборными Польшей и Боснией и Герцеговиной

В скором времени футболист пройдет медицинское обследование в "Ювентусе". Тогда станут известны примерные сроки восстановления.

Таким образом, Бонуччи пропустит матчи с "Кальяри", "Беневенто", "Ференцварошем" и киевским "Динамо".

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