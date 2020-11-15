Бонуччи из-за травмы пропустит около 20 дней

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Бонуччи из-за травмы пропустит около 20 дней

Защитник "Ювентуса" и сборной Италии Леонардо Бонуччи пропустит около трех недель из-за повреждения. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сам игрок заявил, что не сможет принять участие в матчах со сборными Польшей и Боснией и Герцеговиной

В скором времени футболист пройдет медицинское обследование в "Ювентусе". Тогда станут известны примерные сроки восстановления.

Таким образом, Бонуччи пропустит матчи с "Кальяри", "Беневенто", "Ференцварошем" и киевским "Динамо".

А еще: Бонуччи - самый высокооплачиваемый итальянский футболист в Серии А| http://soccernews.ru
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