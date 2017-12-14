Бонуччи: "Когда у меня появилась возможность перейти в "Милан", я не думал дважды"

Защитник Леонардо Бонуччи рассказал о своем переходе из "Ювентуса" в "Милан".

"Почему я ушел из "Ювентуса"? Этот ответ не стоит слышать маленьким девочкам. Меня до сих пор бросает в пот от этого трансфера. Я принял такое решение из-за некоторых вещей. Когда у меня появилась возможность перейти в "Милан", я не думал дважды. Я благодарен директорам клуба Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли за их работу. В жизни и работе бывают разногласия, поэтому мы с "Ювентусом" решили пойти разными дорогами", - приводит слова Бонуччи Football Italia.

Напомним, что 30-летний Бонуччи перешел в "Милан" прошлым летом за 42 миллиона евро.

Не пропустите: "Милан" нашел замену Доннарумме. | http://soccernews.ru