Бонуччи: "Конте был идеальным тренером для "Ювентуса"
Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи вспомнил о периоде работы с нынешним главным тренером "Интера" Антонио Конте.
Напомним, что 50-летний специалист возглавлял "старую синьору" с 2011 по 2014 год и выиграл с командой 5 трофеев.
"Конте заставил меня быть всё время голодным, привил желание не сдаваться, заразил менталитетом, который позволяет преодолевать боль, чтобы достичь целей. Он вкладывал это в нас с первого дня работы в клубе. Конте был идеальным тренером для "Ювентуса", ему нужен был шанс в большом клубе, а мы должны были вернуться к вершине после кальчополи. Нам нужен был такой человек, как Антонио, который смог заставить нас понять, что значит носить футболку "Ювентуса".
После трёх отличных лет вместе наши пути разошлись, но мы сохранили хорошие отношения. "Интер" начал сезон очень хорошо, что было легко предвидеть после назначения Конте. У них отличная команда, с классными игроками. Их система игры позволяет каждому проявить себя наилучшим образом", - цитирует Бонуччи Football Italia.
Напомним, что в воскресенье "Ювентус" и "Интер" сыграют друг с другом в рамках седьмого тура Серии А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|6
|13
|4
|Наполи
|6
|12
|5
|Рома
|6
|11
|6
|Лацио
|6
|10
|7
|Кальяри
|6
|10
|8
|Торино
|6
|9
|9
|Парма
|6
|9
|10
|Фиорентина
|6
|8
|11
|Болонья
|6
|8
|12
|Удинезе
|6
|7
|13
|Сассуоло
|6
|6
|14
|Хеллас Верона
|6
|6
|15
|Брешия
|6
|6
|16
|Милан
|6
|6
|17
|Лечче
|6
|6
|18
|Дженоа
|6
|5
|19
|СПАЛ
|6
|3
|20
|Сампдория
|6
|3