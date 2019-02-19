Бонуччи летом мог оказаться в "Реале"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прошлым летом мог оказаться в мадридском "Реале".

31-летний итальянец признался, что у него было предложение от королевского клуба, но он предпочёл вернуться из "Милана" в туринскую команду.

"Это действительно так, "Реал" интересовался мной. Для меня это повод для гордости - быть трансферной целью для такого клуба" - приводит слова Бонуччи AS.

Напомним, что опытный центрбек выступал за "Ювентус" с 2010 по 2017 год, после чего перебрался в "Милан" за 42 миллиона евро, но спустя один сезон футболист вернулся в "старую синьору" в обмен на Маттиа Кальдару.

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