Бонуччи - лучший игрок финала Евро-2020

Фото твиттер УЕФА

УЕФА назвал лучшего футболиста по итогам финального матча Евро-2020 между сборными Италии и Англии.

Этого звания удостоился центральный защитник "Скуадры Адзурры" Леонардо Бонуччи.

Игрок "Ювентуса" в решающем поединке сравнял счёт во втором тайме и реализовал послематчевый пенальти.

В итоге Италия одолела Англию в серии 11-метровых и взяла титул чемпиона Европы впервые с 1968 года.

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