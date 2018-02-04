Бонуччи мог оказаться в "Зените"

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Бонуччи мог оказаться в "Зените"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит" в 2011 году.

"В первый год в "Ювентусе" я играл очень мало и собирался переехать в Санкт-Петербург. Я был близок к этому, но моя жена убедила меня остаться" - цитирует звёздного центрбека Football Italia.

Напомним, что 30-летний Бонуччи выступал за "Ювентус" с 2010 по 2017 год, а прошлым летом за 42 миллиона евро перешёл в "Милан".

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