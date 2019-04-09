Бонуччи может летом перейти в "Реал"



Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи может покинуть клуб и перейти в "Реал", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, причиной ухода Бонуччи могут стать его слова в адрес темнокожего партнера по команде Мойсе Кина. Ранее Бонуччи заявил, что Кин частично сам виноват в расистских оскорблениях в свой адрес в матче 30-го тура чемпионата Италии с "Кальяри".

В итоге, многие футболисты и болельщики посчитали, что слова Бонуччи являются проявлением расизма.

В составе "Реала" 31-летний итальянец может заменить Рафаэля Варана, который хочет покинуть испанский клуб.

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