Бонуччи может покинуть "Милан"

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Бонуччи может покинуть "Милан"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 31-летний центрбек готов уйти в другую команду, если "россонери" не допустят к участию в Лиге Европы из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

Ранее интерес к Бонуччи проявляли "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал".

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