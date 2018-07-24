Бонуччи может вернуться в "Ювентус"

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Бонуччи может вернуться в "Ювентус"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи рассматривает вариант с возвращением в "Ювентус".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, может быть включен в сделку по трансферу форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина в "Милан".

Ранее сообщалось, что Бонуччи может продолжить карьеру в ПСЖ.

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