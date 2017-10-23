Бонуччи: "Мы поддерживаем Монтеллу"
Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи выразил слова поддержки наставнику команды Винченцо Монтелле.
"Тренеры всегда оказываются теми, кого больше всего атакуют. Но мы поддерживаем Монтеллу, нужно держаться вместе. Впереди много работы по построению команды, всё зависит от нас" - приводит слова Бонуччи Football Italia.
После 9 сыгранных матчей "Милан" находится на 13-й позиции.
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|9
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|9
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|Лацио
|9
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|18
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|Сампдория
|8
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|7
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|9
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|8
|Болонья
|9
|14
|9
|Фиорентина
|9
|13
|10
|Торино
|9
|13
|11
|Милан
|9
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|12
|Аталанта
|9
|12
|13
|Сассуоло
|9
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|9
|6
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|Кальяри
|9
|6
|17
|Хеллас Верона
|9
|6
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|9
|6
|19
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|9
|5
|20
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|9
|0