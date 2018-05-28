Бонуччи надеется, что Балотелли повзрослел

Теги леонардо бонуччииталиямарио балотелли

Бонуччи надеется, что Балотелли повзрослел

Защитник "Милана" и сборной Италии Леонардо Бонуччи надеется, что Марио Балотелли, который после длительного перерыва вернулся в национальную команду, стал более взрослым человеком.

"Хочу быть примером для подражания для моих партнёров, в том числе Марио Балотелли. Надеюсь, он изменился и повзрослел" - приводит слова Бонуччи Football Italia.

Не пропустите: Манчини прокомментировал возвращение Балотелли в сборную. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Ливерпуль" объявил о переходе Фабиньо

"Ливерпуль" объявил о переходе Фабиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов