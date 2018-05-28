Бонуччи надеется, что Балотелли повзрослел

Защитник "Милана" и сборной Италии Леонардо Бонуччи надеется, что Марио Балотелли, который после длительного перерыва вернулся в национальную команду, стал более взрослым человеком.

"Хочу быть примером для подражания для моих партнёров, в том числе Марио Балотелли. Надеюсь, он изменился и повзрослел" - приводит слова Бонуччи Football Italia.

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