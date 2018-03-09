Бонуччи: "Нам не хватило опыта, это было заметно в первом тайме"

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Бонуччи: "Нам не хватило опыта, это было заметно в первом тайме"Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи рассказал о причине поражения команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Арсенала" (0:2).

Ответная встреча запланирована на 15 марта. 

"Нам не хватило опыта, это было заметно в первом тайме. Мы были недостаточно спокойны. Мы не смогли сыграть достаточно компактно, чтобы не давать "Арсеналу" свободных. Поздравляю соперника, они сыграли отлично, особенно в первом тайме", - сказал он.  | http://soccernews.ru

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