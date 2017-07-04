Бонуччи намерен отказать всем заинтересованным в нем клубам

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Бонуччи намерен отказать всем заинтересованным в нем клубамЗащитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи намерен отказать всем заинтересованным в нем клубам.

Как информирует испанская пресса, 30-летний бек комфортно себя чувствует в своей нынешней команде. Поэтому он не будет рассматривать варианты с уходом в лондонский "Челси", "Манчестер Сити", каталонскую "Барселону" и мадридский "Реал", которые готовы были предложить ему выгодные в финансовом плане контракты.

Напомним, Данило переходит в "Ювентус". | soccernews.ru

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