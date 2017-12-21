Бонуччи намерен покинуть "Милан"

Теги миланлеонардо бонуччи

Бонуччи намерен покинуть "Милан"Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи намерен покинуть клуб.

Как сообщает goal.com, итальянцу не нравится игра команды. В свою очередь "Милан" этой зимой не собирается расставаться с игроком, которым активно интересуются английские "Манчестер Сити" и "Челси".

В случае ухода защитника, "Милан" надеется выручить не менее 42 миллионов евро. 

Читайте: Бонуччи: "Когда у меня появилась возможность перейти в "Милан", я не думал дважды"  | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов