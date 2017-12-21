Бонуччи намерен покинуть "Милан"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи намерен покинуть клуб.

Как сообщает goal.com, итальянцу не нравится игра команды. В свою очередь "Милан" этой зимой не собирается расставаться с игроком, которым активно интересуются английские "Манчестер Сити" и "Челси".

В случае ухода защитника, "Милан" надеется выручить не менее 42 миллионов евро.

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