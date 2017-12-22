Защитник итальянского "Милана" Леонардо Бонуччи намерен сменить клуб, информирует La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, 30-летний бек не чувствует себя счастливым как на поле, так и за его пределами в новом клубе. Более того, футболист оказался настолько разочарованным в проекте "россонери", что планирует уже по окончанию текущего сезона сменить команду.

Напомним, "Милан" выступил с заявлением по будущему Бонуччи. | soccernews.ru