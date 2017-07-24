Бонуччи назвал имена лучшего игрока мира и своего лучшего партнера по команде

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Бонуччи назвал имена лучшего игрока мира и своего лучшего партнера по командеНовоиспеченный защитник итальянского "Милана" Леонардо Бонуччи назвал имена лучшего игрока мира и своего лучшего партнера по команде.

"Лучший игрок в мире? Криштиану Роналду. Он - лучший игрок, с которым я когда-либо сталкивался. У него есть все характеристики чемпиона. Лучший игрок, с которым я играл? Пирло. Дайте ему мяч, и он положит его в цель. Я многому научился у Андреа", - приводит слова 30-летнего бека Football Italia.

Напомним, Бонуччи и Билья пропустят матч с "КСУ Крайовой". | soccernews.ru

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