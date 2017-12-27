Бонуччи назвал причины спада в своей игре

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи поделился мнением о своих неудачных выступлениях в первой половине текущего сезона.

"В моменты настоящих сложностей, когда вы находитесь на поле, ваша голова вам очень помогает, ведь если в футболе что-то не получается сделать ногами, это можно сделать головой. И моя голова была занята различными мыслями, а моя физическая форма не была оптимальной. Эти два фактора и привели к тому, что мои выступления в первой части сезона были такими, какими были" - цитирует 30-летнего центрбека Calciomercato.

В этом сезоне Бонуччи сыграл за "Милан" 24 матча и сделал 1 результативную передачу.

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