Бонуччи назвал Роналду боевой машиной

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи высказался о своем партнере по команде нападающем Криштиану Роналду.

"Роналду является выдающимся игроком благодаря своей стабильности. Он внимательно следит за всем и не допускает даже малейшей детали, которая может нанести ему вред. После матча мы возвращаемся в два часа ночи, а он в три часа ныряет в холодную ванную, чтобы восстановиться. Он постоянно хочет стать лучшим. Он является боевой машиной.

За те два сезона, что он выступает за "Ювентус", каждый из нас что-то взял от него и стал лучше", - приводит слова Бонуччи L’Equipe.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 30 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал три результативные передачи.

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