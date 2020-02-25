Бонуччи назвал Роналду боевой машиной
Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи высказался о своем партнере по команде нападающем Криштиану Роналду.
"Роналду является выдающимся игроком благодаря своей стабильности. Он внимательно следит за всем и не допускает даже малейшей детали, которая может нанести ему вред. После матча мы возвращаемся в два часа ночи, а он в три часа ныряет в холодную ванную, чтобы восстановиться. Он постоянно хочет стать лучшим. Он является боевой машиной.
За те два сезона, что он выступает за "Ювентус", каждый из нас что-то взял от него и стал лучше", - приводит слова Бонуччи L’Equipe.
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 30 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал три результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|60
|2
|Лацио
|25
|59
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|25
|42
|6
|Наполи
|25
|36
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|25
|34
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Торино
|24
|27
|15
|Удинезе
|25
|27
|16
|Лечче
|25
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15