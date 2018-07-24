Бонуччи назвал условие для возвращения в "Ювентус"

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Бонуччи назвал условие для возвращения в "Ювентус"
Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи может вернуться в "Ювентус", но лишь при выполнении одного условия, сообщате calciomercato. 

По сведениям издания, футболист хочет получать 10 миллионов евро в год. Именно такую зарплату ему предлагает ПСЖ. Впрочем, "Ювентус", скорее всего, откажется выполнять требования игрока.

Напомним, что 31-летний Бонуччи решил покинуть "Милан". Интерес к нему также проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Не пропустите: Бонуччи может вернуться в "Ювентус". | http://soccernews.ru

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