Бонуччи не сыграет против "Ювентуса"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи не сыграет в матче 11-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса".

Итальянец был удален с с поля на 22-й минуте матча 9-го тура против "Дженоа" (0:0).

Игра против "Ювентуса" состоится 28 октября.

Напомним, в прошлом сезоне Бонуччи выступал именно за туринцев.

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