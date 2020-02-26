Бонуччи о матче с "Лионом": "Мы готовы к большой игре против большой команды"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лиона". Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

"Мы готовы к большой игре против большой команды. "Ювентус" подходит к энтузиазмом к этому матчу. Мы готовимся к этой стадии, хотим добиться максимального результата во всех турнирах", - сказал Бонуччи.

Первая встреча команд состоится 26 февраля в Лионе и начнется в 23:00 по московскому времени. Ответный матч пройдет в Турине 17 марта.

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