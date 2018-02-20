Бонуччи объяснил, почему он покинул "Ювентус"

Теги миланлеонардо бонуччиювентус

Бонуччи объяснил, почему он покинул "Ювентус"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи назвал причину своего ухода из "Ювентуса".

"Почему я ушел из "Ювентуса"? Кризис начался после поражения в финале Лиги Чемпионов в Берлине. Мы перестали помогать друг другу как футболисты" - приводит слова Бонуччи Football Italia.

Напомним, что в сезоне 2014/15 в финале Лиги Чемпионов "Ювентус" уступил "Барселоне".

Читайте также: Бонуччи доволен последними выступлениями "Милана". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 21-го по 30-е

Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 21-го по 30-е

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 25 66
2 Ювентус 25 65
3 Рома 25 50
4 Лацио 25 49
5 Интер Милан 25 48
6 Сампдория 25 41
7 Милан 25 41
8 Аталанта 25 38
9 Торино 25 36
10 Удинезе 25 33
11 Фиорентина 25 32
12 Дженоа 25 30
13 Болонья 25 30
14 Кальяри 25 25
15 Кьево 25 25
16 Сассуоло 25 23
17 Кротоне 25 21
18 СПАЛ 25 17
19 Хеллас Верона 25 16
20 Беневенто 25 10
Полная таблица

топ-5 тегов