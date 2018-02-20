Бонуччи объяснил, почему он покинул "Ювентус"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи назвал причину своего ухода из "Ювентуса".

"Почему я ушел из "Ювентуса"? Кризис начался после поражения в финале Лиги Чемпионов в Берлине. Мы перестали помогать друг другу как футболисты" - приводит слова Бонуччи Football Italia.

Напомним, что в сезоне 2014/15 в финале Лиги Чемпионов "Ювентус" уступил "Барселоне".

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