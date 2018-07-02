Бонуччи определился с новым местом продолжения своей карьеры

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Бонуччи определился с новым местом продолжения своей карьерыЗащитник "Милана" Леонардо Бонуччи определился с новым местом продолжения своей карьеры, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, 31-летний намерен перебраться в стан ПСЖ. Итальянец уже достиг соглашения с парижанами по условиям личного контракта. Теперь переход игрока, трансфер которого оценивается в 35 миллионов евро, чемпиону Франции предстоит согласовать с "россонери".

В прошлом сезоне Бонуччи забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу в 51 матче за "Милан".

Напомним, "Севилья" пытается приобрести форварда "Милана". | soccernews.ru

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