Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи определился со своим следующим клубом, информирует Le Parisien.

Так, по сведениям источника, 31-летний бек "россонери" дал свое согласие на переход в ПСЖ. Теперь парижанам предстоит согласовать сумму трансфера опытного игрока с его клубом.

Ранее "Милан" оценил Бонуччи в 50 миллионов евро.

Напомним, на Бонуччи также претендовал "Реал". | soccernews.ru