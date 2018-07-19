Бонуччи определился со своим следующим клубом

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Бонуччи определился со своим следующим клубомЗащитник "Милана" Леонардо Бонуччи определился со своим следующим клубом, информирует Le Parisien.

Так, по сведениям источника, 31-летний бек "россонери" дал свое согласие на переход в ПСЖ. Теперь парижанам предстоит согласовать сумму трансфера опытного игрока с его клубом.

Ранее "Милан" оценил Бонуччи в 50 миллионов евро.

Напомним, на Бонуччи также претендовал "Реал". | soccernews.ru

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