Бонуччи отказал "Манчестер Сити" из-за Пирло

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Бонуччи отказал "Манчестер Сити" из-за Пирло

Центральный защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи мог этим летом стать игроком "Манчестер Сити".

По информации Sky Sport Italia, "горожане" инициировали переговоры с 33-летним футболистом, но тот оказался обсуждать смену команды.

Бонуччи твёрдо намерен остаться в "Ювентусе", чтобы поддержать нового главного тренера "старой синьоры" Андреа Пирло, с которым они ещё играли вместе.

Итальянский центрбек выступает за "бьянконери" с 2010 года, за исключением одного сезона в "Милане". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

Пока в команде будет престарелая прошмандовка, Пирло ожидает та же участь, что Аллегри и Сарри :D

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