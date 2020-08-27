Бонуччи отказал "Манчестер Сити" из-за Пирло

Центральный защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи мог этим летом стать игроком "Манчестер Сити".

По информации Sky Sport Italia, "горожане" инициировали переговоры с 33-летним футболистом, но тот оказался обсуждать смену команды.

Бонуччи твёрдо намерен остаться в "Ювентусе", чтобы поддержать нового главного тренера "старой синьоры" Андреа Пирло, с которым они ещё играли вместе.

Итальянский центрбек выступает за "бьянконери" с 2010 года, за исключением одного сезона в "Милане". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Не пропустите: Трансфер Месси обойдётся "Манчестер Сити" в почти 560 миллионов евро. | http://soccernews.ru