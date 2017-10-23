Бонуччи отказался быть капитаном "Милана"

Защитник итальянского "Милана" Леонардо Бонуччи решил отказаться от капитанской повязки в своей команде.

Как информирует Gazzetta dello Sport, после вчерашнего ничейного матча "россонери" против "Дженоа", в котором 25-летний бек был удален с поля на 25-й минуте, футболист попытался переложить функции капитана на Рикардо Монтоливо, однако партнеры по команде отказались принимать перемены.

Напомним, свой матч против "Дженоа" "Милан" свел к ничьей 0:0. | soccernews.ru