Бонуччи отказался быть капитаном "Милана"

Теги леонардо бонуччимиланриккардо монтоливодженоа

Бонуччи отказался быть капитаном "Милана"Защитник итальянского "Милана" Леонардо Бонуччи решил отказаться от капитанской повязки в своей команде.

Как информирует Gazzetta dello Sport, после вчерашнего ничейного матча "россонери" против "Дженоа", в котором 25-летний бек был удален с поля на 25-й минуте, футболист попытался переложить функции капитана на Рикардо Монтоливо, однако партнеры по команде отказались принимать перемены.

Напомним, свой матч против "Дженоа" "Милан" свел к ничьей 0:0. | soccernews.ru

комментарии
Святослав

25 летний бек?????!!!!!!!!!!! У вас админы, или редакторы есть вообще?!!! Какой 25 летний бек!!!!

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