Бонуччи поделился ожиданиями от матча против Англии в финале Евро-2020

Фото: инстаграм Бонуччи/Автор неизвестен

Футболист "Ювентуса" и сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался перед матчем против сборной Англии в финале чемпионата Европы.

"Победа стала бы огромным источником радости и уверенности для итальянцев. После прихода Манчини я сразу понял, что мы быстро придем в себя после разочарования из-за пропуска ЧМ-2018. Он работал над нашей психологией, восстановил нашу самооценку и повысил качество игры — это заставляет вас побеждать.

Три года назад выход в финал казался утопией, но лишний год опыта помог нам. Наличие большого количества талантов в полузащите значительно упростило весь наш путь", — приводит слова Бонуччи официальный сайт УЕФА.

Сборная Италии сыграет со сборной Англии 11 июля, в 22:00 (мск). Место проведения матча - Лондон.

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