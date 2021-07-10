Бонуччи поделился ожиданиями от матча против Англии в финале Евро-2020

Теги чемпионат европыиталияанглиялеонардо бонуччи

Бонуччи поделился ожиданиями от матча против Англии в финале Евро-2020Фото: инстаграм Бонуччи/Автор неизвестен

Футболист "Ювентуса" и сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался перед матчем против сборной Англии в финале чемпионата Европы.

"Победа стала бы огромным источником радости и уверенности для итальянцев. После прихода Манчини я сразу понял, что мы быстро придем в себя после разочарования из-за пропуска ЧМ-2018. Он работал над нашей психологией, восстановил нашу самооценку и повысил качество игры — это заставляет вас побеждать.

Три года назад выход в финал казался утопией, но лишний год опыта помог нам. Наличие большого количества талантов в полузащите значительно упростило весь наш путь", — приводит слова Бонуччи официальный сайт УЕФА.

Сборная Италии сыграет со сборной Англии 11 июля, в 22:00 (мск). Место проведения матча - Лондон.

Также не пропустите: Стоунз рассказал об атмосфере внутри сборной Англии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" Киев подписало игрока ЦСКА

"Динамо" Киев подписало игрока ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов