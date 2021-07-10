Бонуччи поделился ожиданиями от матча против Англии в финале Евро-2020
Фото: инстаграм Бонуччи/Автор неизвестен
Футболист "Ювентуса" и сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался перед матчем против сборной Англии в финале чемпионата Европы.
"Победа стала бы огромным источником радости и уверенности для итальянцев. После прихода Манчини я сразу понял, что мы быстро придем в себя после разочарования из-за пропуска ЧМ-2018. Он работал над нашей психологией, восстановил нашу самооценку и повысил качество игры — это заставляет вас побеждать.
Три года назад выход в финал казался утопией, но лишний год опыта помог нам. Наличие большого количества талантов в полузащите значительно упростило весь наш путь", — приводит слова Бонуччи официальный сайт УЕФА.
Сборная Италии сыграет со сборной Англии 11 июля, в 22:00 (мск). Место проведения матча - Лондон.
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