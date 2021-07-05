Бонуччи поделился ожиданиями от матча со сборной Испании в полуфинале Евро-2020
Фото: инстаграм Бонуччи/Автор неизвестен
Футболист "Ювентуса" и сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался перед матчем со сборной Испании в полуфинале чемпионата Европы.
"В этом матче нет фаворита. Мы хорошо продвигались по турнирной сетке, однако еще ничего не выиграли. Нужно сосредоточить свое внимание на том, что надо улучшить. Игра со столь сильной командой должна добавить нам мотивации.
Испанию много критиковали, но Луис Энрике был прав, когда защищал команду и еще больше сплотил ее. Стартовый состав и вообще вся команда у них как одно целое. Когда встречаешь такую психологически сильную команду, игра всегда складывается непросто. Но если мы покажем Италию образца последних 30 игр, мы, безусловно, сможем добиться желаемого результата", — сказал итальянский защитник.
Сборная Италии сыграет со сборной Испании завтра, 6 июля, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.
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