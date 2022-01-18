Бонуччи поделился ожиданиями от второй половины сезона
Фото: инстаграм Бонуччи\Автор неизвестен
Футболист туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи рассказал о своих ожиданиях от второй части сезона.
"Мы хотим обеспечить место в Лиге чемпионов на следующий сезон и будем бороться до последней минуты, чтобы выиграть трофей Лиги чемпионов в этом сезоне.
В прошлом году мы доказали, что "Ювентус" все еще голоден и может побеждать в противостояниях из одного матча. Мы не стали чемпионами в прошлом сезоне, но мы выиграли Кубок Италии и Суперкубок, ответив тем, кто говорил, что мы насытились успехом", – сказал Бонуччи для Juventus Channel.
В 1\8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" сыграет с "Вильярреалом".
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|О
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|Ювентус
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|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17