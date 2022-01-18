Бонуччи поделился ожиданиями от второй половины сезона

Фото: инстаграм Бонуччи\Автор неизвестен

Футболист туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи рассказал о своих ожиданиях от второй части сезона.

"Мы хотим обеспечить место в Лиге чемпионов на следующий сезон и будем бороться до последней минуты, чтобы выиграть трофей Лиги чемпионов в этом сезоне.

В прошлом году мы доказали, что "Ювентус" все еще голоден и может побеждать в противостояниях из одного матча. Мы не стали чемпионами в прошлом сезоне, но мы выиграли Кубок Италии и Суперкубок, ответив тем, кто говорил, что мы насытились успехом", – сказал Бонуччи для Juventus Channel.

В 1\8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" сыграет с "Вильярреалом".

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