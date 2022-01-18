Бонуччи поделился ожиданиями от второй половины сезона

Теги ювентуслеонардо бонуччи

Бонуччи поделился ожиданиями от второй половины сезона

Фото: инстаграм Бонуччи\Автор неизвестен

Футболист туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи рассказал о своих ожиданиях от второй части сезона.

"Мы хотим обеспечить место в Лиге чемпионов на следующий сезон и будем бороться до последней минуты, чтобы выиграть трофей Лиги чемпионов в этом сезоне.

В прошлом году мы доказали, что "Ювентус" все еще голоден и может побеждать в противостояниях из одного матча. Мы не стали чемпионами в прошлом сезоне, но мы выиграли Кубок Италии и Суперкубок, ответив тем, кто говорил, что мы насытились успехом", – сказал Бонуччи для Juventus Channel.

В 1\8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" сыграет с "Вильярреалом".

Также не пропустите: Стали известны детали раскола Азара с "Реалом". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Флорентино Перес простился с Пако Хенто (видео)

Флорентино Перес простился с Пако Хенто (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов