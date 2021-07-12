Бонуччи потроллил англичан после победы в финале Евро-2020
Фото твиттер Евро-2020
Центральный защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поиздевался над англичанами после финального поединка Евро-2020.
Когда закончился матч, игрок "Скуадры Адзурры" дважды прокричал в камеру на английском: "It's coming to Rome" ("Он возвращается в Рим").
Bonucci: "It's coming to Rome!"@azzurri | #ITA | #EURO2020 pic.twitter.com/ZtDM5xY1xK— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021
В преддверии финала Чемпионата Европы фанаты "трёх львов" часто исполняли песню "3 Lions", в которой есть культовая фраза: "It’s coming home" ("Он возвращается домой").
Италия обыграла Англию в серии пенальти и стала чемпионом Европы впервые с 1968 года. Британцам континентальное первенство не покорялось ни разу в истории.
Не пропустите: Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сборная Англии установила антирекорд Евро по проигранным сериям пенальти
-
Опубликованы данные о посещаемости матчей Евро-2020
-
Бонуччи - лучший игрок финала Евро-2020
-
Гол Люка Шоу стал рекордсменом Евро
-
Сборная Англии выступила с заявлением после поражения в финале Евро-2020
-
Бонуччи потроллил англичан после победы в финале Евро-2020
-
Экс-хавбек ЦСКА стал лучшим ассистентом Евро-2020
-
Доннарумма выиграл все серии пенальти в своей карьере
-
Манчини прокомментировал победу сборной Италии в финале Евро-2020
-
Главные новости дня: 11 июля
-
Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020
-
"Барселона" заинтересовалась одним из лидеров сборной Португалии
-
1
Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020
-
Италия в серии пенальти победила Англию и стала чемпионом Европы
-
"Челси" вступил в борьбу за Камавинга
-
В "Спартаке" назвали приоритетные трансферные цели
-
Фабрегас и Пике назвали лучших игроков Евро-2020
-
"Бавария" теряет Алофонсо Дэвиса
-
"Ливерпуль" хочет перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
Кьеллини установил рекорд чемпионатов Европы
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1