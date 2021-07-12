Бонуччи потроллил англичан после победы в финале Евро-2020

Фото твиттер Евро-2020

Центральный защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поиздевался над англичанами после финального поединка Евро-2020.

Когда закончился матч, игрок "Скуадры Адзурры" дважды прокричал в камеру на английском: "It's coming to Rome" ("Он возвращается в Рим").

В преддверии финала Чемпионата Европы фанаты "трёх львов" часто исполняли песню "3 Lions", в которой есть культовая фраза: "It’s coming home" ("Он возвращается домой").

Италия обыграла Англию в серии пенальти и стала чемпионом Европы впервые с 1968 года. Британцам континентальное первенство не покорялось ни разу в истории.

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