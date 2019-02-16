Бонуччи повторил достижение Рамоса и Пике

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Бонуччи повторил достижение Рамоса и Пике

Защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи поразил ворота "Фрозиноне" в матче 24-го тура итальянской Серии А.

Как сообщает официальный твиттер "старой синьоры", 31-летний итальянец стал пятым игроком обороны из команд топ-5 европейских лиг, которому удалось забить не менее двух голов на протяжении последних шести сезонов.

Также подобными показателями могут похвастаться Серхио Рамос, Марсело (оба - "Реал"), Жерар Пике ("Барселона") и Лоран Косиельни ("Арсенал").

В текущем сезоне Бонуччи сыграл за "Ювентус" 26 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

Не пропустите видеообзор матча "Ювентус" – "Фрозиноне". | http://soccernews.ru

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