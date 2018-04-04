Бонуччи предложил свои услуги "Барселоне"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи предложил свои услуги каталонской "Барселоне", информирует испанская пресса.

Сообщается, что 30-летний бек разочаровался в проекте "россонери" и уже ищет другие варианты для продолжения своей карьеры. Одним из них опытный итальянец рассматривает возможный переход в стан "сине-гранатовых", где он планирует стать заменой Самюэлю Умтити, который может покинуть "Камп Ноу" ради более высокой зарплаты в другом клубе.

Напомним, "Барселона" заинтересована в обмене игроками с "Баварией". | soccernews.ru