Бонуччи прибыл в расположение "Милана"

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Бонуччи прибыл в расположение "Милана"

Защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи всё ближе к переходу в "Милан".

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, 30-летний футболист уже прибыл в расположение "россонери", где его и запечатлели папарацци.

Ожидается, что "Милан" заплатит за Бонуччи 40 миллионов евро. Сам футболист поставит подпись под пятилетним контрактом с зарплатой 6,5 миллионов евро в год плюс бонусы. | http://soccernews.ru

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